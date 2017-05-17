Alkol gözlüğü ile trafik farkındalığı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için katılımcılara 'alkol gözlüğü' adı verilen gözlükle penaltı atışı yaptırıldı. Takla attırılan simülasyon aracıyla emniyet kemerinin önemi uygulamalı gösterildi.

Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Marmaris Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kaza da aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracı ile alkol gözlüğü verilen cihaz getirtti. Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde yapılan etkinliğe; Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve çeşitli okullardan lise öğrencileri katıldı. İlk olarak Kaymakam Yüksel ve İlçe Emniyet Müdürü Sarıkaya kaza sırasında aracın takla anının yaşatıldığı simülasyon aracına bindi. Ardından öğrenciler emniyet kemeri takılı ve takılı olmadığı zamanki kaza anını yaşadı.

TURİSTLER DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERDİ

Caddede yürüyüş yapan yabancı turistler yapılan etkinliğinin amacını öğrendikten sonra ilk olarak bir trafik polisi tarafından taktırılan 'alkol gözlüğü' ile penaltı atışı yapmaya çalıştı. Kadın ve erkek turistler birçok kez penaltı atışında topu ıskaladı. Penaltı atışı yapanları ise çevredekiler alkışladı. Ardından bir kazada, aracın takla atma anının canlandırıldığı simülasyon aracına binen turistler, heyecan yaşadı.

Etkinliklerin amacının vatandaşlara trafik güvenliğini anlatmak olduğunu ifade eden Kaymakam Celalettin Yüksel, vatandaşların trafikte daha duyarlı olmasını istedi. Yüksel, "Bizzat yaşayarak bu araca binenler emniyet kemerin önemini anlıyorlar. Bu tür simülasyon cihazlarıyla vatandaşlarımıza daha sıklıkla trafik kurallarının önemini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan lise öğrencisi Muzaffer Alptekin, "Emniyet kemerinin önemini bir kere daha simülasyon aracıyla fark ettim. Aileme ve çevremdeki araç kullanan tanıdıklarıma emniyet kemeri takmanın önemini anlatacağım" dedi.

Akşam saatlerine kadar devam edecek olan bir günlük etkinliğe çok sayıda vatandaş katılarak cihazları denedi.

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