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Alkan bebekten sevindiren haber

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde babası Barış Alkan'ın bıçaklayarak öldürdüğü annesi Sezen Alkan'dan sezaryenle alınan, henüz adı bile konmayan erkek bebek, hayata tutundu. Minik bebek, mama ile beslenmeye başlandı. Olay, 30 Mayıs Çarşamba...

Alkan bebekten sevindiren haber
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde babası Barış Alkan'ın bıçaklayarak öldürdüğü annesi Sezen Alkan'dan sezaryenle alınan, henüz adı bile konmayan erkek bebek, hayata tutundu. Minik bebek, mama ile beslenmeye başlandı.
Olay, 30 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde, Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Barış Alkan, tartışma sırasında, 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarının yanında Sezen Alkan'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı. Bağırışmaları duyup, eve gelen komşuları, hamile kadını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirilen Sezen Alkan'ın karnındaki bebeğin kurtarılması için doktorlar yoğun çaba sarf etti. Sezaryenle alınan 33 haftalık erkek bebek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KATİL KOCA, YAKALANIP TUTUKLANDI
Güvenlik güçlerince ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisinde, ormanda ağaç kovuğunda saklanırken yakalanıp, gözaltına alınan Barış Alkan, tutuklandı.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Sezen Alkan'ın cenazesi ise ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde toprağa verildi.
TALİHSİZ BEBEK HAYATA TUTUNDU
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesindeki tedavisi süren, henüz adı konmamış bebek ise yaşam savaşanı kazandı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tekgündüz, kuvözde tutulan bebekle ilgili, "Bebek ağızdan hortumla yavaş yavaş beslemeye başlandı. 2 veye 3 CC mama veriliyor. Hayata tutundu diyebiliriz. Ama hayatını kaybeden annesinin karnında bir süre oksijensiz kaldığı için solunum sıkıntısı devam ediyor. İleriye yönelik sakat kalıp kalmayacağını bilmiyoruz. Bundan sonrası beslenmeye ve beyinde geçirdiği nöbetlere adapte olup olmayacağına bağlı" diye konuştu.

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