Alışverişteki kadının cep telefonunu çalan hırsız kameradan yakalandı

DİYARBAKIR'da, alışveriş yapan kadının cebinden cep telefonunu yankesicilik suretiyle çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden kimliği tespit edildikten sonra aynı cadde üzerinde yakalandı.Merkez Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinden 2 gün önce alışveriş yapan M.A.'nın cebindeki cep telefonunun çalınması sonrası ekipler çalışma başlattı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayından sonra iş yeri ve cadde üzerinde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden hırsızın kimliğini ve fotoğrafını tespit eden ekipler, 2 gün sonra aynı cadde üzerinde telefonu çalan zanlı H.D.'yi yakaladı. Soruşturması tamamlanarak adliyeye sevk edilen H.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, hırsızlık malını satın alan M.G.B.'ye suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi suçundan işlem yapıldı.İş yerindeki kameraya yansıyan hırsızlık anı görüntülerinde, H.D.'nin bir çaydanlığı inceleyen M.A. adlı kadının yanına yanaşarak cebinde bulunan telefonu alıp hızla çıktığı görülüyor.

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