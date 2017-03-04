Alistair bebeği vuran Daimi Akyüz düğününde öldürüldü (3)

ACILI DEDE: SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILDI

İzmir'in Foça İlçesi'nde 14 yıl önce torunu 2.5 yaşındaki Alistair Grimason'un ölümüne neden olan Daimi Akyüz'ün düğününde öldürülmesini değerlendiren hukukçu olan dede Tuncer Eşsizhan, torunun gözlerinin önünden hiç gitmediğini söyledi. Avukat Tuncer Eşhizhan, şunları söyledi:

"İlk aklıma gelen su testisi su yolunda kırılır. Torunumun katilini, koğuş arkadaşı öldürmüş. Daimi de karanlık bir insandı. Bir figürandı. Ona karşı hiç merhamet duygusu, hissi kalmadığı için, öldürülmesinden dolayı bir şey hissedemedim. Ben ölümlere karşıyım. Biz hümanistiz. Bizim için insanın yaşamı birinci derecede ciddiye alınacak değerdir. İnsanlığın en yüce değeri yaşam hakkıdır. Ölümlerin her türlüsü soğuk gelir bize. Torunumun katiline karşı ölümünden dolayı hiçbir şey hissetmedim. Hiç de acımadım. Ölmekle kurtulmuş oldu. Bunun cezası yaşayıncaya kadar hapiste kalmak olmalıydı."

Daimi Akyüz'ün torununu kasten öldürmediğini, bebek arabasına uyurken, hasmıyla girdiği çatışma sonucu öldürdüğünü hatırlatan dede Tuncer Eşsizhan, "Bu tip suç işleyenler 14 yılda çıkmamalı. Caydırıcı cezalar getirilmeli. Bu silahları taşıdıkları zaman çarptıracakları cezalar artsın. Silah edinmekten ürksün kaçınsın. Devlet eğitimi de versin" dedi.

Devletin, torununun can güvenliğini sağlayamadığını söyleyen Eşsizhan, "Daimi Akyüz'ün hayatta kalmasını isterdim. 56 sene ceza aldı, infaza göre 36 yıl verildi. 36 yıl kalmalıydı cezaevinde, af uygulanmamalıydı" diye konuştu.

Torununu kaybedince evladını da bir ölçüde kaybettiğini anlatan Tuncer Eşsizhan, "Kızımın psikolojisi bir türlü düzelmedi" dedi.

Bahri KARATAŞ / İZMİR, ()

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