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Alında bot izi çıkartan polis dayağının yargılaması başladı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi'nde, 2013 yılında gözaltına aldıkları Meshut ve Mervan Eşen kardeşleri, alında bot izi çıkacak şekilde dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 polisin yargılamasına...

Alında bot izi çıkartan polis dayağının yargılaması başladı.

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesi'nde, 2013 yılında gözaltına aldıkları Meshut ve Mervan Eşen kardeşleri, alında bot izi çıkacak şekilde dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 polisin yargılamasına başlandı. Tutuksuz sanık polislerden M.E.K., mağdurların çözüm sürecini baltalamak amacı ile emniyette dayak yedikleri iddiasında bulunduğunu söyledi.
Bismil Anadolu Teknik Lisesi'nde 3 Nisan 2013 günü 2 öğrenci arasında çıkan kavgadan sonra Meshut ve Mervan Eşen kardeşleri gözaltına alıp, alında bot izi çıkacak şekilde dövdükleri iddia edilen polis memurları M.E.K. (34), H.A. (25) ve A.T.'nin (34) 'Kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle yaralama' ve 'Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan polis memurları A.T. ve M.E.K. SEGBİS sistemi ile mağdurlar Meshut ve Mervan Eşen ile avukatları ise duruşma salonunda katıldı.
SANIK POLİS:ÇÖZÜM SÜRECİNİ BALTALAMAK İÇİN YAPTILAR
Duruşmada ifadesi alınan sanık polis memuru M.E.K., mağdurların sanık konumunda olması gerektiğini belirterek, "Olaya sebebiyet veren onlardır. Meshut Eşen olay yerinde ve emniyette dövüldüğünü iddia etmektedir. Şahıslar okul müdürünün arabasına vermiş oldukları zararı örtbas etmek amacı ile o dönem mevcut olan çözüm sürecini baltalamak amacına yönelik olarak kendi çıkarları doğrultusunda emniyette dayak yediklerini söylemektedirler. Haksızken yalan beyanlarla kendilerini haklı duruma getirmek istiyorlar. Ayrıca bu kişiler bizim yaralanmamız nedeniyle sanık olmalıydılar. Ben bu kişilerin tutuklu yargılanmalarını istiyorum. Meshut Eşen'in alnındaki bot izini benim yaptığım iddia edilmiş. O sırada benim ayağımda bot yoktu. Olay esnasında ben yerde sürüklendim ve üzerime motosiklet atıldı" dedi.
Avukat beyanlarının ardından, eksiklerin tamamlanması için duruşmanın ertelenmesine karar verildi.

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