Alim, 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde beton pompasının elektrik hattına dokunması sonucu akıma kapılan Alim Öztürk (36), 14 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 14 gün önce Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaata beton döküldüğü sırada beton pompası elektrik hatlarına dokununca inşaat alanında pompanın borusunu yönlendiren Alim Öztürk akıma kapıldı. Yaralanan Alim Öztürk, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 14 gündür tedavi gören Alim Öztürk, tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Alim Öztürk'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Kandıra'ya götürüldü.

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