Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuk kayboldu (1)

Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor. (FOTOĞRAF)
28 Mayıs 2019 Salı 14:38
Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, () ALİBEYKÖY Barajı'na giren 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çocukları arama çalışmaları sürüyor.
(FOTOĞRAF)
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