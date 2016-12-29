Aliağa'da PKK operasyonunda 2 gözaltı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bu sabah yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'ya yandım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin sosyal medya üzerinden örgütü övdükleri, meydana gelen terör olayları sonrasında örgütü destekleyen açıklamalar yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait renkleri simgeleyen çeşitli materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

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