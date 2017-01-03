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Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 arkadaşıyla birlikte yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 41 yaşındaki Musa Altınsoy'un cenazesi, toprağa verilmek...

Aliağa'da patlamada ölen işçinin cenazesi Batman'a gönderildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), () - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 arkadaşıyla birlikte yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 41 yaşındaki Musa Altınsoy'un cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a gönderildi.
Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında, dün saat 11.30 sıralarında, sızan sıvı çeliğin neden olduğu patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangında işçiler Musa Altınsoy, 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı, 23 yaşındaki Cihan Karanlıkdere ve 47 yaşındaki Cemal Alakuş yanarak yaralandı. Yaralılardan Musa Altınsoy, tedaviye alındığı İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'nde öldü.
Musa Altınsoy için bugün Ailağa'da cenaze töreni düzenlendi. Aliağa Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar, Petrol-İş Sendikası Şube Başkanı Ahmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Özcan Durmaz, MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Belediye Meclis Üyesi Mehmedali Özkurt, Emekli-Sen Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe ve çok sayıda mesai arkadaşı katıldı. Musa Altınsoy, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında, toprağa verilmek üzere memleketi Batman'a uğurlandı.

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