Aliağa'da FETÖ'den 11 gözaltı

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()-İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah yapılan polis destekli FETÖ/PDY operasyonunda, Aliağa'nın çeşitli mahallelerindeki 11 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 35 asker ve 25 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, gizli haberleşme tutanakları, para transferlerini belgeleyen banka dekontları ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. Şüphelilerden birinin 'örgütün kasası' olarak bilinen kişilerden olabileceği belirtildi.