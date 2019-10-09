Son Dakika
Aliağa'da 3.5 büyüklüğünde deprem
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmaması sevindirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 16.37'de, merkez...
GENEL 09.10.2019, 18:25
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı olmaması sevindirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 16.37'de, merkez üssü Aliağa ilçesi olan, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Dokuz Eylül Ünivresitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Zeytindagı fay zonu ile Çaltılıdere'den geçen fayın kesim noktasında meydana geldi. Foça ile Bergama arasında uzanan faylar" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, bugün saat 16.37'de, merkez üssü Aliağa ilçesi olan, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.
Dokuz Eylül Ünivresitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Zeytindagı fay zonu ile Çaltılıdere'den geçen fayın kesim noktasında meydana geldi. Foça ile Bergama arasında uzanan faylar" dedi.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2