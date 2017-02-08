Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab'dan acı haber: 2 şehit, 15 yaralı
Şehit cenazeleri Gaziantep'e getirildi
"AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal davası"nın üçüncü duruşması başladı
AKP'yi işgal davasında 3. gün
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...

Aliağa'da 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki 2 işyerinde arama yapan polis ekipleri, 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...

Aliağa'da 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki 2 işyerinde arama yapan polis ekipleri, 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede faaliyet gösteren 25 yaşındaki F.T. ve 58 yaşındaki E.K. adlı kişilere ait 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sonra serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.