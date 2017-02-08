Aliağa'da 2 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ) - İZMİR'in Aliağa İlçesi'ndeki 2 işyerinde arama yapan polis ekipleri, 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İlçede faaliyet gösteren 25 yaşındaki F.T. ve 58 yaşındaki E.K. adlı kişilere ait 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, 2 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından sonra serbest bırakıldı.

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