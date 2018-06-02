Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında saldırıya uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19), dövüldüğü sokakta anıldı. Anne Emel Korkmaz ile ağabey Gürkan Korkmaz da anma etkinliğine katıldı.

Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'taki ekmek fırının önünde anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine Ali İsmail Korkmaz'ın Hatay'dan gelen annesi Emel Korkmaz, avukat olan ağabeyi Gürkan Korkmaz, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt ve gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı. Kalabalık sık sık "Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür" ve "Ali İsmail Korkmaz onurumuzdur" sloganları attı.

Kalabalık adına konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, "Bundan 5 yıl önce gençler emekçilerle, Türkiye'deki bütün insanlarla özgür, eşit, insanca yaşanacak bir Türkiye özlemiyle, adalet özlemiyle sokaklara çıktılar. Mesele 4 ağaç meselesi değildi. Mesele insanca yaşamak, özgürlük meselesiydi. Gençlerin kendini ifade etme meselesiydi. Buna tahammül edemeyenler büyük bir baskıyla, büyük bir şiddetle onlarca genci sakatladılar, gençlerimizi öldürdüler. Ali İsmail'in özlemi de adaletli bir Türkiye özlemiydi" dedi.

'ÖĞRENCİLERİNİN KARNELERİNİ HAZIRLIYOR OLACAKTI'

Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz da "Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum, Ali'mi andığınız için. Ali İsmail eğitmen olacaktı, bugün öğrencilerinin karnelerini hazırlıyor olacaktı. Ama maalesef 5 sene önce Ali'mi aramızdan aldılar. Geçen sene gelmiştim ilk kez buraya. Çok sapa bir yer sanmıştım. O kadar çok canım yandı ki, herkesin ortasında bu şekilde darp edilmesi. Kabullenemiyorum, hazmedemiyorum. Ali'mi yaşattığınız için, onu unutmadığınız için teşekkür ederim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının önüne kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı.

Bu arada, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri gazeteci Ahmet Şık ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerine verilecek.

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