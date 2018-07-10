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Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı

ESKİŞEHİR'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, 38 gün komada kaldıktan sonra 19 yaşındayken hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ölümünün 5'inci yılında Eskişehir'deki...

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de heykelinin önünde anıldı
ESKİŞEHİR'de 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp, 38 gün komada kaldıktan sonra 19 yaşındayken hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz ölümünün 5'inci yılında Eskişehir'deki heykelinin önünde karanfillerle anıldı.
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıldönümü nedeniyle CHP Odunpazarı Gençlik Kolları tarafından İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli önünde anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Rabia Akman ile çok sayıda kişi katıldı.
'YAŞASAYDI İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OLACAKTI'
CHP Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Demir yaptığı konuşmada, "5 yıl evvel bugün hayata gözlerini yumdu Ali İsmail Korkmaz. Daha 19 yaşındaydı. Düşlerinde özgür bir dünya vardı. Yaşasaydı İngilizce öğretmeni olacaktı Ali İsmail Korkmaz. Memleketin herhangi bir köşesinde sevgiyi ve umudu büyütecekti. İzin vermediler. Katlettiler Ali İsmail'i. Ömrünün baharında ömrünü aldılar. Ali İsmail'in anısını her daim zihnimizde yaşatacağız" dedi.
Yapılan konuşmalardan sonra bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından Ali İsmail Korkmaz'ın heykelinin önüne kırmızı karanfiller bırakıldı. Çeşitli sloganlara atan kalabalık daha sonra dağıldı.

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