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Ali Erbaş: Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir, uzak duralım" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,...

Ali Erbaş: Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, () - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir, uzak duralım" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yurt Müdürlüğü'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Erbaş'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve KYK yetkilileri de eşlik etti. Ali Erbay, İslam'ın ilk tebliğ edildiği zamanlarda Hazreti Peygamber’in etrafında ilk yer alan insanların gençler olduğuna dikkat çekerek, İslam'ın denge dini olduğunu vurguladı. Erbaş, "Bizim ecdadımız dünyanın dengesini bozmak isteyen insanlara engel olmak için asırlar boyu gayret etmiştir. Nerede bir fakir fukara var oraya gitmiş, onlara el uzatmıştır. Biz de şimdiden dünyanın dengesinin bozulmasına engel olmak ve dengesi bozulmuş dünyayı yeniden dengeye koymak için ruhumuzu, yüreğimizi hazırlamak zorundayız" dedi.
BAĞIMLILIKLARDAN 'UZAK DURUN' UYARISI
Başkan Erbaş, çalışmanın ve gayretin önemine değinerek, "Bizim çalışkan, gayretli ama her şeyden önce ahlaklı bir nesile ihtiyacımız var. Sizin gözlerinizde bunu görmemek mümkün değil" diye konuştu. Teknoloji ve madde bağımlılığının zararlarına ve bu bağımlılıklardan uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Erbaş, "Bağımlılık çağın en büyük vebalarından birisidir. Kötü şeye bağımlılığın hepsi şerdir. Sigaradır, başka şeylerdir onlardan uzak duralım" diye konuştu.

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