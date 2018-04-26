Ali Ekber Çiçek, Edremit'te anıldı

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), ()-TÜRK Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek, ölümünün 12'nci yılında Balıkesir'in Edremit ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Edremit Belediyesi tarafından, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle kabri başında anma etkinliği düzenledi. Edremit'in Tahtakuşlar Mahallesi'ndeki törene sanatçının eşi Can Çiçek, kızı Ebru Çiçek, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Kamil Saka, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Çiçek'in sevenleri katıldı. Ali Ekber Çiçek’in kabri başında konuşma yapan Can Çiçek, "Duygulanmamak üzülmemek elde değil tabi ama gelen dostlarımızı, canlarımızı çevremizde görünce biz daha da mutlu oluyoruz. Acılarımızı, üzüntülerimizi bir nebze de olsa hafifletmiş oluyoruz. Seneler akıp su gibi gidiyor ama biz onu unutmuyoruz. Gönüllerimiz de yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Edremit Belediye Başkanı CHP’li Kamil Saka ise, “Ali Ekber Hoca, Türkiye’nin bir değeriydi. Ali Ekber Hoca adam gibi adamdı. İnsanları diniyle, mezhebiyle, ırkıyla bakmazdı. Adam mı diye bakardı. Adamsa ister Alevi ister Sünni olsun İster Türk ister Kürt olsun onu dost bilirdi. Öyle adamlar artık gittikçe aramızda azalıyor. İnsanlarımıza artık insan gibi bakmayı unutan bir toplum olmaya başladık. Böyle yapa yapa da Türkiye’yi layık olmadığı bir duruma hızla götürdük” diye konuştu.

Ali Ekber Çiçek'in Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek ise duygularını şu sözlerle anlattı: "12 yıl çabuk geçiyor gibi hissediliyor ama onsuz 12 dakika bile çok zor. İyi ki yanımızdasınız, acımızı paylaşıyorsunuz. Hep babamın dediği gibi, ‘Bir olmanın erdemi iyi ki bizim felsefemizde var.’ İyi ki babamın evladıyım ve bu felsefeyle büyümüşüz. Acımızı anlatmaya gücüm yok. Ama dostlarımızın varlığıyla güçleniyoruz. Zaman geçtikçe azalıyor denilen şey tamamen yalan. Acımız daha büyüyor. Ama Allah'tan o kadar güzel dostlarımız var ki hepsi kardeşi gibi babamı, ağabeyi gibi, babası gibi gördüğü için onların sayesinde daha da güçleniyoruz. Hepiniz var olun, sağ olun" şeklinde konuştu.

Ali Ekber Çiçek’in aile dostu yerel Türk Halk Müziği sanatçısı Adil Yıldız, kendisi için Ali Ekber Çiçek’i tanımanın eşsiz bir duygu olduğunu söyledi. Yıldız, "Kendisi eşsiz bir öğretmendi. Ali Ekber Hocamızı Kazdağları’nın efsanesinde yer alan Sarıkız’ın eteklerinde, onun kucağına bıraktık Ali Ekber Hocamızı. Ali Ekber Çiçek demek gencecik tomurcuklar demek. Ektiği sevgi tomurcukları işte burada. Yüzlerce gencimiz dalga halinde buraya gelmekte. O sevgi tomurcukları bugüne yansıdığı gibi yarınlarda da sürecek ve kendisi ölümsüzleşecektir. Ali Ekber Çiçek dünyadaki bütün insanları ayırmaksızın kardeş bilirdi" ifadelerini kullandı.

Altınoluk Cem Evi Dedesi İbrahim Aydemir’in halk ozanı Ali Ekber Çiçek’in ‘Haydar Haydar’ isimli parçasından da alıntılar yaparak hazırladığı duayı okudu. Sanatçının mezarına sevenleri tarafından karanfiller bırakıldı.

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