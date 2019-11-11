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Aleyna Tilki, Kapadokya'da çömlek yaptı
ŞARKICI Aleyna Tilki, gezi için geldiği Kapadokya'da çömlek yaptı. Aleyna Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı....
GENEL 11.11.2019, 14:24
ŞARKICI Aleyna Tilki, gezi için geldiği Kapadokya'da çömlek yaptı.
Aleyna Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı. Çömlek yaparken, hatıra fotoğrafı çekinen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi.
Aleyna Tilki, turistik gezi için Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Kapadokya bölgesine geldi. Çarşı içindeki bir seramik işletmesini ziyaret eden Tilki, burada çömlek yaptı. Çömlek yaparken, hatıra fotoğrafı çekinen Tilki, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte Kapadokya'daki tarihi mekanları gezdi.
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