Alevlerin arasından otoparkçıyı kurtaran genç kız: Yine yaparım

ÇORUM’da, bir otoparkta çıkan yangında görevli Emrah Kara'yı alevlerin arasından kurtaran Ayşe Bilgi, "Aynı olayla karşılaşayım canım pahasına yine aynı şeyi yaparım" dedi.

Olay, dün Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp Sokak’ta meydana geldi. Bir otoparkın kulübesinden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki esnaf, itfaiye ve polise haber verip, otoparka koştu. Çevredeki bir lokantada çalışan Ayşe Bilgi (24) de olay yerine koşarak, içeride mahsur kalan ve vücudunun büyük bir bölümü yanan Emrah Kara’yı (20) dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yaralı Emrah Kara, ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hastanedeki tedavisi devam ederken olay ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayşe Bilgi, bir daha olsa aynısını hiç çekinmeden yapacağını söyleyerek, "Ben iş yerindeydim birisi geldi. ‘Arkadaşım yanıyor, havlu lazım' dedi. Havluyu verip bende o kişinin peşinden koştum. Gittiğimde otoparkın kulübesi yanıyordu. Tereddüt etmeden içeriye girdim. Baktım birisi var. Dumandan içerisi zor gözüküyordu. Sonra baktım masanın altında birisi yatıyor. Durumu çok kötüydü elleri falan yanmıştı. Sonra kucakladığım gibi onu dışarıya çıkardım. Sonra birileri dışarıda yardımcı oldular. Ne biliyim rabbim vesile kılmış bende vesile oldum. O çocuk olabilirdi. Yarın aynısı olsa yine gözümü kırpmadan aynısını yaparım. Bu bir akrabam ya da kardeşlerim de olabilirdi, yarın aynısı olsa gözümü kırpmadan içeriye girer her kim olursa canım pahasına kurtarırım" dedi.

Öte yandan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Emrah Güvenç'i kurtaran Ayşe Bilgi'yi ziyaret ederek, davranışından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.



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