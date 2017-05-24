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Alevi Kitap Fuarı ikinci kez okuyucuyla buluşacak

İSTANBUL, () GEÇTİĞİMİZ yıl Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Alevi Kitap Fuarı’nın ikincisi 15-18 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Merdivenköy’de bulunan Şahkulu Vakfı’nda düzenlenecek.  40’a yakın yayınevi ve 30’un üzerinde...

Alevi Kitap Fuarı ikinci kez okuyucuyla buluşacak

İSTANBUL, () GEÇTİĞİMİZ yıl Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Alevi Kitap Fuarı’nın ikincisi 15-18 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Merdivenköy’de bulunan Şahkulu Vakfı’nda düzenlenecek.  40’a yakın yayınevi ve 30’un üzerinde yazar ve araştırmacının katılacağı fuarda, imza günleri, söyleşiler, dinletiler ve masal anlatımları yer alacak.

ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ÜZERİNE YAYINLANAN KİTAPLAR RAFLARDA OLACAK

Alevi-Bektaşi kitaplarını kapsayan ‘2. Şahkulu Alevi Kitap Fuarı’ 15 Haziran Perşembe günü saat 13:00’de kapılarını kitapseverlere açacak. Kadıköy Merdivenköy’deki Şahkulu Vakfı’nda düzenlenecek kitap fuarında yaklaşık 40 yayınevinin Alevilik-Bektaşilik üzerine yayınladığı kitapları yer alacak. Öte yandan 12 bin kitap ile çeşitli görsel ve süreli yayının bulunduğu ‘Şahkulu Bilgi Merkezi’ araştırmacılara açılacak. Yazar ve araştırmacıların kitaplarını imzalayacağı fuarda söyleşilerin yanı sıra çocuklara masal anlatılacak. Akşamları ise dinletiler düzenlenecek.

Fuar hakkında daha geniş bilgi için www.sahkulu.org adresine bakılabilir.

 

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