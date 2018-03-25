Alerjisi nedeniyle başladığı jimnastikte altın madalya kazandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, erken doğum nedeniyle bağışıklık sistemi gelişmeyen Rüzgar Naz Bozkurt (8), toz, halı ve kilim bulunan ortamlarda 3 yaşına kadar alerji krizleri geçirdi. Doktor tavsiyesiyle hastalığının üzerine giden ve 3 yaşında jimnastiğe başlayan Rüzgar Naz, hem hastalığı yendi hem de uluslararası birincilikler elde etti.

Antalya'da oturan Özgür (40) ve Murat Bozkurt (43) çiftinin tek çocukları Rüzgar Naz, 2011 yılında prematüre olarak dünyaya geldi. Bağışıklık sistemi yeterince gelişmeyen Rüzgar Naz, 3 yaşına kadar tozlu ortamın yanı sıra halı ve kilim bulunan ortamlarda da aşırı tepki gösterdi. Öksürük ve alerjik reaksiyon şikayetiyle baş etmeye çalışan aile, Memorial Antalya Hastanesi'ne başvurdu.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Ali Satılmış, Rüzgar Naz'ı muayene ettikten sonra hem akciğerlerinin gelişmesi hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için sporla ilgilenmesi gerektiğini söyledi. Vücudunun esnekliğini ve hareketli olduğunu da gören Dr. Satılmış, aileye Rüzgar Naz'ı jimnastiğe yönlendirmesini tavsiye etti. Bozkurt ailesi, jimnastiğin salon sporu olduğunu, zemindeki halı ve minder nedeniyle alerjik atakların artabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Dr. Satılmış, hastalığın üzerine böyle gidileceğini, Rüzgar Naz'ın akciğer kapasitesinin artacağını ve tedaviden başarılı sonuç alacaklarını anlattı.

ULUSLARARASI YARIŞMALARDAN DERECE ALDI

Verilen tedaviyi uygulamaya başlayan aile, bir taraftan da kızlarını jimnastik kulübüne kaydettirdi. Haftada 6 gün en az 3 saat ritmik jimnastik antrenmanına katılan Rüzgar Naz, halı serili spor salonunda çalıştı. Geçen süre içinde hastalığı yenen Rüzgar Naz, başarılı bir sporcu oldu. Antalya genelindeki müsabakalarda dereceler alan Rüzgar Naz, 2015 yılında uluslararası yarışmaya ilk kez katıldı. Karadağ'da düzenlenen, 15 ülkeden 150 sporcunun katıldığı 'Uluslararası Danı Budva' müsabakasında altın madalyayı boynuna takan Rüzgar Naz, 2016'da ise Sırbistan'ın Novisad şehrinde düzenlenen '12'nci Trophy Of Novisad' yarışmasında 200 rakibini geride bırakarak, altın madalyanın sahibi oldu.

'ALERJİSİ BİTTİ'

Rüzgar Naz'ın başarısından gurur duyduklarını belirten anne Özgür Bozkurt, hastaneye ilk gittiklerinde doktorun mikroplu ve tozlu ortamda bulunması yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı. Hastalığın bir bakıma üzerine gidildiğini dile getiren Bozkurt, “Jimnastiğe yönlendirildi çocuğumuz. Bunda da en büyük etken sporun halı serili ortamlarda yapılmasıydı. İlk sene hobi gruplarına geldi. Bir sene içerisinde alerjisinin bittiğini gözlemledik. Sporla ilgilenirken bir anda uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazanacak derecede iyi olduğunu fark ettiler. Birincilikleri ve çeşitli dereceleri oldu. Sporla ilgilendiği için derslerinde de başarı oranı arttı. Tedavi için çıktığımız bu yolda geldiğimiz noktadan çok memnunuz" dedi.

'JİMNASTİK HAKEMLİĞİ YAPMAYI HEDEFLİYORUM'

Okuldan çıkıp, hemen antrenmana gittiğini ve sporu çok sevdiğini vurgulayan Rüzgar Naz Bozkurt ise “Hayatım antrenmanla geçiyor. Jimnastik hayatıma eğlence kattı. Tüm çocukların spor yapması lazım. Okuldan çıkıp, önce antrenmana geliyorum. Başarılı olmak için çok çalışıyorum. Jimnastik hakemliği yapmayı hedefliyorum" diye konuştu.

'HASTALIĞI YENDİ'

Rüzgar Naz'ın hayatına yön veren ve iyileşmesini sağlayan Dr. Ali Satılmış da gelinen sonuçtan çok memnun olduğunu söyledi. Rüzgar Naz'ın önce beslenme sorununu düzenlediklerini ardından akciğer ve alerji hastalığıyla baş etmeye başladıklarını anlatan Dr. Satılmış, şunları söyledi:

“Hem alerjik rinit hem de alerjik bronşit nedeniyle çok zorlu süreçlerden geçtik. Defalarca tedavi etmek zorunda kaldık. Sosyal hayattan kopmaması için spora yönlendirdik. Akciğer gelişimi de böylece tamamlandı. Ailesinin astım ve alerji ataklarının artacağı endişesi vardı. 6 yaşına kadar hastalığı yüzde 90 oranında geçti. Şu an tamamen iyileşti."



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