ALEMDAĞ CADDESİ'NİN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi (TKM), Ümraniye'deki yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi'nin, 28 Ocak'tan itibaren araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

İBB TKM'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

İBB tarafından alınan UKOME kararına istinaden, Alemdağ Caddesi'nin, “Metro Çarşı Durağı" (TRT Lojmanları) ile “Metro Ümraniye Durağı" (Eski Belediye Binası) arasında kalan kısmının yayalaştırma projesi uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi'nden yapılacaktır.

Ayrıca İBB tarafından inşaatına başlanan, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Zemin Altı Katlı Otopark ve Gençlik Kültür Merkezi projesinin aksamadan devam edebilmesi adına İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ kurumlarınca gerekli altyapı deplase çalışmalarının yapılabilmesi için, Alemdağ Caddesi'nin “Metro Çarşı Durağı" ile “Metro Ümraniye Durağı" arasında kalan kısmı 28 Ocak 2018 Pazar Günü'nden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bahse konu araç trafiğine kapanan cadde ve sokaklara, hangi araçların hangi saatlerde giriş-çıkış yapabileceğini ve trafik akışını gösteren kroki yukarıda gösterilmektedir.