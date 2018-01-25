mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

ALEMDAĞ CADDESİ'NİN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi (TKM), Ümraniye'deki yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi'nin, 28 Ocak'tan itibaren araç trafiğine kapanacağını duyurdu. İBB...

ALEMDAĞ CADDESİ'NİN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Kontrol Merkezi (TKM), Ümraniye'deki yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi'nin, 28 Ocak'tan itibaren araç trafiğine kapanacağını duyurdu.

İBB TKM'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
İBB tarafından alınan UKOME kararına istinaden, Alemdağ Caddesi'nin, “Metro Çarşı Durağı" (TRT Lojmanları) ile “Metro Ümraniye Durağı" (Eski Belediye Binası) arasında kalan kısmının yayalaştırma projesi uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi'nden yapılacaktır. 
Ayrıca İBB tarafından inşaatına başlanan, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Zemin Altı Katlı Otopark ve Gençlik Kültür Merkezi projesinin aksamadan devam edebilmesi adına İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ kurumlarınca gerekli altyapı deplase çalışmalarının yapılabilmesi için, Alemdağ Caddesi'nin “Metro Çarşı Durağı" ile “Metro Ümraniye Durağı" arasında kalan kısmı 28 Ocak 2018 Pazar Günü'nden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bahse konu araç trafiğine kapanan cadde ve sokaklara, hangi araçların hangi saatlerde giriş-çıkış yapabileceğini ve trafik akışını gösteren kroki yukarıda gösterilmektedir.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan