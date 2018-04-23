Albayrak ve Kurtulmuş, Yalova'da cenaze törenine katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yalova'da yaşamını yitiren İlim Yayma Cemiyeti'nin eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur'un (94) cenaze törenine katıldı.

Yalova'da yaşamını yitiren İlim Yayma Cemiyeti’nin kurucularından ve eski başkanlarından emekli Tuğgeneral Mehmet Mehdi Sungur için Yalova'nın merkez köylerinden Güneyköy'deki camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katılarak, Sungur'un ailesine başsağlığı diledi. Törene ayrıca Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ile Sungur'un ailesi ve yakınları katıldı.

Camide öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Mehdi Sungur'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Her iki bakan da mezarlığa gelerek burada dua okudu. Bakan Albayrak ve Bakan Kurtulmuş, mezarlıktaki törenin ardından Yalova'dan ayrıldı.



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