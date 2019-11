Albayrak: Dar gelirlileri ev sahibi yapacak modelin altyapısını tamamladık

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak modelin finansal altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış, tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık" dedi.Samsun'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin yaklaşık 6 yıldır çok yoğun kuşatma planı ile mücadele ettiğini söyledi. Albayrak, "Gezi, 17-25, çukur eylemleri, sözde kanton girişimleri, DEAŞ, PKK, FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hiçbirinin amacı ekonomide yaşadığımız saldırıların, tehditlerin taşıdığı amaçtan farklı değildi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Hepsinin esas amacı, milletimizin birliğine kastederek ülkemizin bekasını yıkmaktı. Şükürler olsun, hepsi de milletimizin desteği ile kenetlenmesiyle bertaraf edildi. En son ekonomideki bu saldırıların, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en üst düzeye çıkararak, son 15 ayda yaşadığımız bütün bu süreçlerde, şu son 15 ay hep birlikte yaşadık. Ülkemizi kur, faiz, enflasyon sarmalına almak için her yolu denediler. Son 1 yılı aşkın bu sürede 3 büyük kur atağı yaşadık. Birileri kuru çıkarabildikleri yere kadar çıkarıp, sonucunda enflasyonu kontrol edilemez noktaya getirmek için çaba sarf ettiler. Ülkemizi de altından kalkılamayacak faiz yükü ile çökerteceklerini zannettiler. Şükürler olsun, tüm bu süreçlerde tüm kurumlarımızla güçlü refleks gösterdik" diye konuştu.'GÜÇLÜ BİLANÇOMUZU SÜRDÜRÜYORUZ'15 aylık olağanüstü dönemin, tahminlerden çok daha az hasarla geride bırakıldığını belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:"Türkiye olarak güçlü bilançomuzu sürdürüyoruz. Kamu borç yükünde en sağlam duruşa sahip ülkelerden biriyiz. Genel Yönetim Borç Stoku'nun milli gelire oranında yüzde 30,2'lik orana sahip olarak dünyadaki en iyi ülkelerden biriyiz. Maastricht Kriterleri yüzde 60, OECD ortalaması yüzde 110, gelişmiş ülkelerin ortalaması yüzde 102, gelişmekte olan ülkelerin oranı ise yüzde 50'nin üzerinde. Başarılı finansman yönetimi ile çok daha ileri stratejik anlamdaki adımları taşımaya devam edeceğiz. Yastıkaltının ekonomiye kazandırılması, yerli ve daha düşük faizli finansman kaynağı değerlendirme noktasında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası dönemini başlattık. Bu yıl itibarıyla başlattığımız bu hamle ile 2019 yılı içinde tarihimizin en yüksek altın ihraç kapasitesine ulaştık sadece bu yıl 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. 2019 yılında bakanlığımızca izlenen strateji sayesinde sene başında bütçeye koyduğumuz 117 milyar liralık faiz ödeme kapasitesini inşallah bu yıl 100 milyarın da altında kapayarak elde ettiğimiz tasarrufu ekonomiye, diğer kalemlere aktararak önemli yeri ortaya koyacağız."'TİCARİ KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 6,4 OLDU'Makroekonomik göstergelerin hepsine bakıldığında, tarihi başarı elde edildiğinin görüldüğünü belirten Albayrak, "Özellikle üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 6,4 oranında büyüdü. 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısında Eylül ayında 431 bin kişilik artış gerçekleşti. Yani 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra son 10 yılın en önemli istihdam artışlarından biri gerçekleşti. Yine 2019 yılında özellikle Haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satış rakamları Eylül ayında 147 bine ulaştı. İpotekli konut satışında ise yine Haziran ayında 7 bin seviyesine kadar gerileyen aylık satışlar, Eylül'de 58 bin seviyesine ulaştı" dedi.'OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 138 ARTTI'Ekimde aylık otomobil satışlarının önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 138 artarak, yaklaşık 40 bine ulaştığını dile getiren Bakan Albayrak, şöyle konuştu:"Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli göstergelerin başında gelen Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 2018 Eylül ayında 42,7 seviyesindeydi. 1 yıl sonunda 50 eşik değerine ulaştı ve bu değer paralelinde devam ediyor. 1 yıl önce Ekim ayında 75,2 seviyesinde olan ekonomik güven endeksi, bu yılın Ekim ayında yaklaşık yüzde 20 artarak 89,8 oldu. Eylül ayında yeni açılan şirket sayısı 7 bin 805 ile son üç yılın içindeki en yüksek rakamına ulaşarak başarılı performans ortaya koydu. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki birilerinin aksine yılı pozitif büyüme ile kapatacağız. Özellikle üçüncü çeyrekteki yüzde 1'e yakın pozitif ivme tahminlerini görüyoruz. Dördüncü çeyrekte çok daha güçlü geçen hafta Malatya'da yüzde 4'ler demiştim ama Kasım'ın ilk öncü verilerinin de Ekim'i destekleyici nitelikteki piyasadaki hareketlenme, düşen faizler, yatırım ortamının iyileşmesiyle çok daha iyi bir son çeyreği, yılı tamamlayacağımızı ortaya koydu."DAR GELİRLİLERE 'KONUT' MÜJDESİBakan Albayrak, ekonomideki tüm kazanımları toplumun tüm kesimlerine yansıtma iradesini her seferinde ifade ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:"Geçen hafta istihdam odaklı kredi paketinin ve kurumsal faizlerdeki indirimlerin müjdesini Malatya'da vermiştik. Bu hafta da özellikle dar gelirli vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir gurubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık. Bakanlarımızla görüştük, ilişkin kurumlarımızla görüştük, işin finansal altyapısı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. TOKİ'nin de içinde yer alacağı ve her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını; evlerin modellerini, şehirleri, şartlarını inşallah bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza detaylarını anlatacağız. Şükürler olsun, bu manada sosyal adalet notasında, sektörler, yan sektörler noktasında bu önemli adımı başlatıyoruz. İnşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde vereceğiz."Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere bu mücadelede en ufak gevşemeye izin vermeyeceklerini vurgulayan Albayrak, "'Ekonomiyi durdurma' böyle bir şey yok. Üreticimize vereceğimiz destekle üretim hedeflerimizle arzı güçlendirerek, üretimi artırarak, sanayicimize, üreticimize rekabet gücü sağlayarak, eş güdümlü bir şekilde enflasyonda hedeflerimize ulaşacağız. Birilerine kalsa Türkiye, bu yıl yüzde 3 küçülecekti, yüzde 18- 19 işsizlik olacaktı, Türkiye krizi girecekti. Biz şükürler olsun, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde buna izin vermedik. Türkiye'nin büyük ve travmatik bir bedel ödemesine izin vermedik" dedi.Bakan Albayrak'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.