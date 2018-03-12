Alatepe: İstiklal Marşı, 1071'den beri  aziz millet ile aziz vatanla arasında kıyılan ebedi bir nikahın  yazılmış şeklidir

ESENYURT Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "İstiklal Marşı, bu aziz milletin 1071'den beri sevdayla istediği bu aziz vatanla arasında kıyılan ebedi bir nikahın yazılmış şeklidir" dedi.

Esenyurt'ta İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 97. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı düzenlendi. Esenyurt Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Ada, Garnizon Komutanı Yarbay Ekrem Küçük, yetkililer ve öğrenciler katıldı.

“MİLLETİ SADIKA DEDİĞİMİZ ERMENİLER O ZAMAN BİZİ ARKAMIZDAN VURMUŞLAR”

Programda bir konuşma yapan Başkan Ali Murat Alatepe, "Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün, aynı zamanda da benim doğduğum yer olan Erzurum'un Ermeni mezaliminden kurtuluşunun yıldönümü. Milleti Sadıka dediğimiz Ermeniler o zaman bizi arkamızdan vurmuşlar, şehitlerimiz olmuş ama bugün Erzurum da, Hatay da, Edirne de vatan toprağı. Bunlar o şehitlerimizin sayesinde oldu. İstiklal Marşı, bu aziz milletin 1071'den beri sevdayla istediği bu aziz vatanla arasında kıyılan ebedi bir nikahın yazılmış bir şeklidir. Bu nikahın sözü de 97 yıl önce 12 Mart'ta vatanperver halkımız tarafından düşmanları bertaraf edilerek kesilmişti zaten. 94 yıl önce de Azerbaycan'ın milli şairi Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi; 'Ben inanmirem ki Akif bunu yazmış olsun. Allah onu Akif'in kulağına üfledi” diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞI’NINM YAZILIŞI CANLANDIRILDI

Başkan Alatepe, vefayı, saygıyı bilen milletimizin kimseye de düşmanlık beslemediğini, ordumuzun Suriye ve Irak'ta vatan savunması için bulunduğunu, oralara da barış götüreceğimizi söyledi.

Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci ise konuşmasında, İstiklal Marşı'nın milli duygularımızı, manevi değerlerle bütünleştiren, her mısrasında Türk milletinin bağımsızlık inancının, mücadelesinin, vatan sevdasının, hürriyet tutkusunun hiçbir güce kulluk yamayacağının ifade edildiği eşsiz bir eser olduğunu anlattı.

Düzenlenen programda Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hazırladıkları tiyatro oyunu ile İstiklal Marşı'nın yazılışı ve kabul edilmesi sürecini canlandırdılar. İstiklal Marşı'nı en güzel şekilde okuyan öğrencilere de çeşitli ödüller verildi.

(FOTOĞRAFLI)