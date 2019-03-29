Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU
Erdoğan kritik ilçe Tuzla'da konuştu
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
Atatürk Havalimanı'nda bir devir kapanıyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...

Alaşehir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Horzumalayaka Mahallesi sakinleri güne kar sürpriziyle uyandı. Alaşehir'in yüksek kesimlerindeki Horzumalayaka Mahallesi ve çevresindeki dağınık yerleşim yerlerinde,...

Alaşehir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Horzumalayaka Mahallesi sakinleri güne kar sürpriziyle uyandı.
Alaşehir'in yüksek kesimlerindeki Horzumalayaka Mahallesi ve çevresindeki dağınık yerleşim yerlerinde, hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte bugün saat 05.00 sıralarında kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kalınlığı 2 santimetreyi bulan kar yağışı, çevreyi beyaz örtüye bürüdü. Özellikle kiraz, ceviz, kestane ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından ağaçların henüz çiçek açmamış olması nedeniyle şans olarak değerlendirildi.
Horzumalayaka Mahallesi Muhtarı Erol Adıgüzel, mahallemizin yüksek kesimlerinde yağan kar, henüz ağaçların çiçek açmaması nedeniyle üreticileri çok etkilemez. Ancak bu yağış, don olayına dönüşürse tehlikeli olabilir. En azından şimdilik herhangi bir tehlike yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328