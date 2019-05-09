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Alaşehir'de, öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu'ndaki öğrencilere, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından önce video görüntüsü eşliğinde teorik, ardıdan bahçede...

Alaşehir'de, öğrencilere jandarmadan trafik eğitimi

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu'ndaki öğrencilere, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından önce video görüntüsü eşliğinde teorik, ardıdan bahçede ve okul önünde uygulamalı trafik eğitimi verildi.
Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından trafik kuralları konusunda küçük yaşta farkındalık oluşturulması amacıyla Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi. İlk olarak öğrencilere trafik kuralları video gösterisi ile anlatıldı. Ardından görüntülerde öğrencilere anlatılanlar, okul bahçesinde uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi. Jandarma Trafik Timleri'nin yeleklerinden giydirilen öğrenciler, sürücülere alkol muayanesi yapıp, evrakında eksiklikler olup olmadığını kontrol etti. Öğrencilere verilen eğitimi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nadir Bilbay da yerinde izledi.
Alaşehir Girelli Şehit Mehmet Şimşek Ortaokulu Müdürü Medet Kılınç, eğitimin öğrenciler için faydalı olduğunu belirtip, "Öğrencilerimiz trafik kurallarını yaşayarak öğrendi" dedi.

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