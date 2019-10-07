Alaşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Ahilik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, 'yılın esnafı' seçilen saraciye ustası Emin Kuzucu'ya Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verildi.



Ahilik Haftası kapsamında Alaşehir Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi Salonu'ndaki düzenlenen etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile sivil toplum örgütleri temsilcileri, esnaf ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, 'yılın esnafı' seçilen saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu'na Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verildi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı, şiirlerin okunduğu etkinlikte, kalfaya ustalık verilmesi temsili olarak canlandırıldı. Şed kuşanıldı. Halk oyunları gösterileri sunuldu. Katılımcılara tavuklu pilav ikramı yapıldı.



Sümer Oral Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ersöz, konuşmasında "Ahilik, Anadolu'nun sosyal yaşantısının düzenlenmesinde büyük rol oynamıştır. 13'üncü yüzyılın ortalarından başlayarak, Türk gençlerini aylak kalmak ve kötü akımların etkisinden kurtarmak, aynı zamanda o zaman devletin çok ihtiyacı olan askeri güce destek olmak amacıyla organize edilmiş olan ahilik yamak, çırak, kalfa ve ustalık hiyerarşisini kurarak, günümüze kadar yaşaması sağlanmış, ahlaki ve mesleki temellere oturtmuştur" dedi.



'AHİLİK, ÖZÜNDE İNSANI, AHLAKI VE HİZMETİ ESAS ALMAKTADIR'



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da "Ahilik kelime olarak, 'kardeşim' anlamına gelen 'Ahi' kelimesinden gelmektedir. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer oluşturan ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın bir bütünüdür. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesidir. 'Ahi Baba' diye bilinen Ahi Evran'ın ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyeleriyle esnaf dayanışması için kurulan ahilik, özünde insanı, ahlakı ve hizmeti esas almaktadır. Bu nedenle bugün de örnek alınması gereken kural ve kurulları bulunan Ahilik, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısaca bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Ahilik geleneğine göre bir ahi alnı ve eli açık, cömert, yardımsever olmalı. Sofrası, kapısı açık olmalı, nesi varsa misafiriyle paylaşmalıdır. Dilini yalandan, gıybetten, iftiradan bağlamalı. Gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı. Belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir. Böyle güzel ilkelerle var olmuş ahiliğin bugün değerlerini yitirmiş olan herkese örnek olmasını diliyor, bu kültüre gönül vermiş, bu gelenekle yaşamış ve ticaretini yapmış herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyor, bu vesileyle de Ahilik Haftasını kutluyorum" diye konuştu.



'AHİLİK BİREYSEL AHLAKIN İŞ AHLAKIYLA BİRLEŞMESİDİR'



Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise ahiliğin, meslek örgütlerinde ahlaki duruşlardan, devletin, milletin çimentolarından biri olduğunu söyledi. Kaymakam Uçgun, "Moğol baskınından, istilasından sonra Anadolu'da yeniden güç birliğinin sağlanması, yeniden birlik ve beraberliğin temini, ahilik meslek örgütünün inanılmaz gayret ve çabalarıyla olmuştur. Ahilik örgütünün mesleki ahlakı, bireysel ahlak olmasaydı, insanları bir araya getirmek mümkün olmayacaktı. Ahilik sadece bireysel ahlak değildir. Bireysel ahlakın iş ahlakıyla birleşmesidir" dedi.



Yılın esnafı seçilen saraciye ustası Emin Kuzucuoğlu da gençliğinde 12 kadar saraç ustası olduğunu belirtip, "Bugün ise neredeyse hiç kalmadı. Devletimizden mesleğimizin yaşatılması için destek bekliyoruz" dedi.



Tören, 'yılın esnafı' seçilen Emin Kuzucu'ya Kaymakam Abdullah Uçgun tarafından plaket verilmesi ve Ahilik Haftası ile ilgili resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

