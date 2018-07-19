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Alaşehir'de 50 görme engelliye baston

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), )- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 50 baston görme engelli vatandaşlara teslim edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, gözlerini bandajla bağlayıp yaklaşık 50 metre yürüyerek, görme engellilerle...

Alaşehir'de 50 görme engelliye baston

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), )- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 50 baston görme engelli vatandaşlara teslim edildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, gözlerini bandajla bağlayıp yaklaşık 50 metre yürüyerek, görme engellilerle empati kurmaya çalıştı.
Alaşehir Belediyesi, görme engelliler için 50 baston temin etti. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, belediye binası önünde düzenlenen törende, bastonları engelli vatandaşlara teslim etti. Başkan Uçak, engellilerin yaşadığı zorlukları hissetmek için gözlerini bandajla bağlayıp yaklaşık 50 metre yürüdü. Törende konuşan Başkan Uçak, "Yaşayarak, hissederek anlatmanın, anlamanın daha faydalı olacağına inanıyorum. Ben 2 dakikalık bir yürüyüşte, birçok şeyi anladım ki, engelli kardeşlerimizin yürüdükleri yollarda onlara engel olacak hiçbir şeyi önlerine koymamak lazım. Engelli kardeşlerimizi gördüğümüz zaman durup, onlara gerekli ilgiyi göstermemiz lazım. Ben bunu yaşayarak hissettim. Alaşehir Belediyesi olarak esnafımızdan rica ediyorum ve sesleniyorum, lütfen engelli yollarına hiçbir şey koymayın. Engelli kardeşlerimiz çok rahat bir şekilde yürüsünler" dedi.
Manisa Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan ise "Yollardaki rehber yollarımızın kapanması, engelli rampalarına araç park edilmesi bizleri hayattan kopartan şeyler. Toplum olarak beraberce birlikte ortadan kaldırırsak, yaşam standartlarımız engelliler olarak yükselecektir ve eşit şartlarda yaşamaya başladığımız zaman huzur ve mutluluk artacaktır" diye konuştu.

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