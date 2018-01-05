Alaşehir'de 1955 acemi er törenle yemin etti

ALAŞEHİR Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı'nda temel eğitimlerini tamamlayan 1955 er, törenle yemin etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Komutanlığı'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi. Törene Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, 1'inci Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil,, 2'nci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutanı Yüzbaşı Zafer Çınar, Bursa Vali Yardımcısı Nevzat Ergül, Balıkesir Vali Yardımcısı Şükrü Kara ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Alaşehir ve çevresindeki şehit ve gazi aileleri de törende yerlerini aldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitimlerini tamamlayan 1955 er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti.

Törende konuşan Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, "Bugün Eğitim Alay Komutanlığı'na yeni katılan, 369'uncu dönem kısa dönem 688 er ve 1997/4 tertip 2'inci kademe 1267 erin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından duygu dolu anların yaşandığı törende, babalarıyla aynı alayda vatani görevlerini yapan askerlere Albay Elalmış tarafından onur belgesi verildi. Tören geçişinin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Eğitim Alay Komutanı Ulaştırma Albay İsmail Elalmış, ailelerle yakından ilgilendi.



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