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Alaşehir'de 1289 acemi er yemin etti

MANİSA'da, Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan 1998/1 tertip 1289 acemi er için yemin töreni yapıldı. Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda,...

Alaşehir'de 1289 acemi er yemin etti
MANİSA'da, Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan 1998/1 tertip 1289 acemi er için yemin töreni yapıldı.
Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda, acemi eğitimlerini tamamlayan erler için yemin töreni düzenlendi. Törene Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, Askeri İnzibat ve Trafik Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Yusuf Yeşil, 2'nci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Ulaştırma Yarbay Zafer Çınar, Alaşehir İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Murat Özdemir ile yemin edecek askerlerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören 1998/1 tertip 1289 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde yemin etti. Alaşehir ve çevresinde yaşayan şehit ile gazi ailelerinin de katıldığı törende, duygusal anlar yaşandı.
Yemin töreninde konuşan Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Elalmış, "Toplam 1289 askerimiz tamamladığı eğitim sonrası yemin edecekler. Bu güzide tören nedeniyle kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Başta Ebedi Başkumandanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere Zeytin Dalı Harekâtı'nın 35'inci gününde, tüm şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kararlılıkla, sınır içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele ettiği bu dönemde sizlere de büyük görev düşmektedir. Ulu Önder Atatürk'ün de belirttiği gibi, 'çalışacak ve çalışacaksınız'. Kutsal andınızın, ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize hayırlı olmasını diler, gözlerinizden öperim. Allah'a emanet olunuz" dedi.
Tören sonunda resmi geçit yapan Mehmetçikler, aileleri ve davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı. Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Ali İsmail Elalmış, asker aileleri ile yakından ilgilendi.

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