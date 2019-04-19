Alaşehir çöplüğünde yangın

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), ()- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde belediyenin katı atık depolama alanında çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.
Evrenli Mahallesi, Kenan Evran Parkı arkasındaki Alaşehir Belediyesi Katı Atık Depolama Alanı'ndan bugün saat 15.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çöplükte atık toplayanlar, durumu itfaiye bildirdi. Gelen ekipler, kısa sürede 150 metrekarelik alana yayılan alevleri 30 dakikalık çalışmayla söndürdü. Görgü tanıkları bir kişinin çöpleri ateşe verip, kaçtığını ileri sürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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