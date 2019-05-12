Alaşehir Belediyesi eski Başkanı Necipoğlu, son yolculuğa uğurlandı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), () - MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin eski belediye başkanlarından, çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitiren Necip Necipoğlu (91), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Alaşehir'de Adalet Partisi'nden 1973- 1977 yıllarında bir dönem belediye başkanlığı yapan, 3 çocuk babası Necip Necipoğlu, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde, dün yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Necipoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti memleketi Alaşehir'e getirildi ve görev yaptığı belediye binası önünde helallik alındı. Burada konuşan Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Necipoğlu'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Necip Necipoğlu meydana bakan evinde köpekleriyle oynardı. Elini öpebilmek için sıraya girerdik. O dönemden hatırlarım Necip amcamızı. Necip Necipoğlu 1973- 1977 yıllarında belediye başkanlığını onurlu bir şekilde yürüttü. Sadece bununla kalmadı, 27 yıl da Tariş Başkanlığı yaparak, Alaşehir'de halka hizmet etmeyi hakka ibadet anlayışıyla yürütmüş değerlerimizden birisidir. Alaşehir tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Onun için inanıyorum ki mekanı cennet olacaktır. Yaptığı hizmetler hayır defterine yazılacaktır" dedi.

Helallik alınmasının ardından Necip Necipoğlu'nun cenazesi, Pazar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Necipoğlu'nun çocukları ve yakınları ile çok sayıda katıldı. Törende Necipoğlu'nun kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Necip Necipoğlu ve oğlu Haluk Necipoğlu, tabutun başından bir an olsun ayrılmayıp, taziyeleri kabul etti. Haluk Necipoğlu, bir ara ayakta durmakta güçlük çekerken, oturmak zorunda kaldı. Necip Necipoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Alaşehir Asri Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

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