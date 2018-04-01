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Alara Karademir son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Serpil KIRKESER-Enver ALAS/İSTANBUL, () ANKARA'da hocası Atilla G.'nin kaldığı otel odasında  asılı bulunan ve  hastanede bir süre komada kaldıktan sonra  hayatını kaybeden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir son yolculuğuna...

Alara Karademir son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

Serpil KIRKESER-Enver ALAS/İSTANBUL, () ANKARA'da hocası Atilla G.'nin kaldığı otel odasında  asılı bulunan ve  hastanede bir süre komada kaldıktan sonra  hayatını kaybeden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir son yolculuğuna uğurlanıyor. Küçükçekmece'de bulunan H.Ömer Çetinsaya Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Alara Karademir'in halen Sivas Açık Cezaevi'nde yatan anneannesi Hayriye Gündüz, dayısı Gencer Gündüz , dedesi Recep Gündüz'ün yanı sıra Alara'nın yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı ile yazma konuldu. Cenazeye izinli olarak katılan anneanne Hayriye Gündüz uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü. Öğleyin kılınacak cenaze namazı öncesi, cami avlusunda bir araya gelen arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı.  

Alara Karademir ilkokul arkadaşlarından  Berfin Şafak iki hafta önce Alara ile görüştüğünü belirterek , "Zaten kötü bir çocukluk geçirmişti . Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi. Alara ile  son konuştuklarında dertleştiklerini ifade eden Şafak, intiharın da anlık bir şey, kaos durumu olduğunu o nedenle intihar hakkında biraz düşünmek gerektiğini kaydetti.

Alara Karademir'in diğer ilk okul arkadaşı Zeynep Yılmaz da uzun zamandır Alara ile görüşmediğini ancak sosyal medyadan takip ettiğini intiharı duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti zor bir çocukluk geçirdi bu da olmamıştır demiştim. Hala inanamıyorum. Çok mutlu neşeli bir çocuktu" dedi. Karademir'in diğer arkadaşı Ecem Türkoğlu da intiharı duyduğunda hiç ihtimal vermediğini inanmasının çok güç olduğunu belirterek "Allah geride kalanlara sabır versin" dedi .

Alara Karademir'in tabutunun üstüne avukatlık cübbesi konuldu. 

(FOTOĞRAF)

 

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