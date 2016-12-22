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Alanya’da 5 okula kar tatili

ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Alanya’da 5 okula kar tatili

ANTALYA'nın Alanya İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bir okulda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan öğrenciler ise belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Alanya’nın yüksek kesimlerinde Toros Dağları’nın eteklerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle bölgede taşımalı eğitim yapılan Mahmutseydi Hamdullah Emin Paşa İlk ve Ortaokulu, Güzelbağ İlk ve Ortaokulu, Kestel Akdeniz İlk ve Ortaokulu, Dereköy İlk ve Ortaokulu, Tırılar İlk ve Ortaokulu’nda yarın (Perşembe) eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Alanya Belediyesi ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı. Tırlar Mahallesi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler, belediye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarıldı. Öğrenciler yolun açılması sonrası servisle evlerine gidebildi. Belediye ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.




 

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