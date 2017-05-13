Alanya Teleferik'in son direklerini helikopter taşıdı

ANTALYA'nın Alanya Kalesi'ne çıkışı sağlayacak 900 metre hat uzunluğundaki Alanya Teleferik'in son iki direği özel helikopterle taşınarak bitiş noktasına yerleştirildi. 9 milyon euroya mal olacak teleferiğin haziran ayında tamamlanması planlanıyor.Alanya'da geçen yılın kasım ayında yapımına başlanan ve Damlataş Plajı'ndan deniz seviyesinden yaklaşık 350 metre yükseklikteki Alanya Kalesi'ne çıkışı sağlayacak Alanya Teleferik projesinde sona gelindi. 900 metre hat uzunluğuna sahip, 17 kabinle hizmet verecek teleferiğin son iki direği de dikildi. Ağırlıkları 5- 8 ton arasında değişen iki direk merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki alandan özel taşıyıcı helikopterle alınarak hattın son noktası olan 300 rakımdaki Ehmedek mevkiine getirildi. Helikopterin halat ucunda taşıyarak getirdiği 3'er parça halinde direkler işçilerin yardımıyla monte edildi. Direklerin getirilmesi ve monte edilmesi işlemi yaklaşık 3 saat sürdü.'17 KABİNLE HİZMET VERECEK'Çalışmaları Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel ile projeyi yapan Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul da izledi. İlker Cumbul, 9 milyon euroya mal olacak Alanya Teleferik'in haziran ayında hizmete gireceğini söyledi. Türkiye'de en büyük ikinci yatırımı yaptıklarını aktaran Cumbul, "Alanya Teleferik, Türkiye ve civar ülkelerde yaptığımız 56'ncı teleferik olacak. Kendi işlettiğimiz de ikincisi. Türkiye'nin önemli yerlerinden Alanya Kalesi'nde bu teleferiği yapmaktan gurur duyuyoruz. Teleferik 900 metre hat uzunluğuna sahip ve 17 kabinle hizmet verecek" dedi.ÖZEL HELİKOPTERLE DİKİLDİYılda 1 milyon kişi taşımayı planladıklarını vurgulayan İlker Cumbul, "Alanya Teleferik projesinde doğal yaşamı da koruduk. Teleferiğin gondollarını taşıyan 2 dev direkle istasyonun tüm malzemeleri, Alanya Kalesi'nde doğayı tahrip etmemek için Rusya'dan getirdiğimiz özel helikopterle dikildi. İsviçre, Almanya, İtalya, Bulgaristan, Polonya ve Avusturya'dan gelen uzmanlarla yaklaşık 40 kişilik ekip, teleferiğin direk ve ekipmanlarının monte edilmesinde çalıştı" diye konuştu.'30 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRECEĞİZ'Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de teleferiğin inşası sırasında tarihi ve kültürel dokunun korunduğunu anlatarak, şöyle dedi:"Alanya Kalesi'nin Ehmedek Kapısı ile Damlataş Sosyal Tesisleri arasında çalışacak teleferik ve ahşap yürüme bandının sonuna yaklaştık. Alanya Kalesi'nin tarihi dokusunu koruyarak kültürel varlıklarımızı daha iyi tanıtacak teleferik projesinde son noktaya geldik. Halatlar çekilecek ve 17 kabinimiz yerleşecek. Saatte 1130 kişi taşıyacak teleferiğimiz, haziran sonunda devreye girecek. Böylece Alanya halkının 30 yıllık özlemini bitireceğiz."

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