Alanya'da yerleşik İranlılar, düşen Ukrayna uçağındakiler için yas tuttu

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna uçağında yaşamını yitirenler için mum yakıp, yas tuttu.Alanya'da yaşayan bir grup İranlı, ülkelerinde düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında yaşamını yitirenler için çiçek bırakıp, mum yaktı. 100'e yakın İran vatandaşı Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek, kazada yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu alana çiçekler bıraktı. İranlılar, hayatını kaybedenler için mum yakarak yas tuttu.