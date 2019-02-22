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Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya sahiline binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, deniz suyundan numune aldı. Alanya ilçesindeki, Galip Dere...

Alanya'da sahile ölü gümüş balıkları vurdu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya sahiline binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, deniz suyundan numune aldı.
Alanya ilçesindeki, Galip Dere Plajı’na sabah erken saatlerde binlerce ölmüş gümüş balığı vurdu. Sahile yürüyüş için gelen vatandaşlar ile balıkçılar durumu Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, balıklardan ve deniz suyundan numune alarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. Yetkililer ilk incelemelerde, balık ölümlerinin zehirlenmeden kaynaklı olmadığının belirlendiğini bildirdi. Açıklarda av yapan balık teknelerinin ağlarına takılarak öldükleri tahmin edilen balıklar, Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince sahilden toplandı.

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