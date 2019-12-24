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Alanya'da sağanak ve rüzgar 100 dönüm serayı vurdu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5...

GENEL 24.12.2019, 16:59
Alanya'da sağanak ve rüzgar 100 dönüm serayı vurdu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, 100 dönümlük arazide bulunan seralara zarar verdi. Seranın ve yetiştirilen ürünlerin zarar gördüğü sağanak ve fırtına nedeniyle ortaya çıkan zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtildi.
Alanya'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağışın düştüğü Alanya'da, yağmurla birlikte etkili olan ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan rüzgar; Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz mahallelerindeki 100 dönüm sera alanına zarar verdi. Şiddetli rüzgarda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan domates, patlıcan, salatalık gibi ürünler zarar gördü. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Alanya Ziraat Odası yetkilileri, zarar gören seralarda inceleme başlattı. Şu ana kadar yapılan incelemelerde zararın yaklaşık 5.5 milyon lira olduğu belirtilirken, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Sebze üreticisi Hüseyin Sertgöz, zarar gören ürünleri satma imkanları olmadığını belirterek, "Maddi anlamda zararımız var. Cam seralar olduğu için de her yerde cam kırıkları var. Kendimiz de içeriye girip çalışmaktan korkuyoruz. Gerçekten çok mağdur ve üzgünüz. Böyle olmasını kimse istemez. Acılarımızı paylaşacak yetkililerin olacağını düşünüyoruz. En azından bize destek olmalarını bekliyoruz. Yardımcı olurlarsa çiftçi kardeşlerimizin yüreklerine de su serpmiş olurlar" dedi.
'NAYLONLAR HAVADA UÇUŞUYORDU'
Serası zarar gören Toslak Mahallesi'ndeki patlıcan üreticisi Ahmet Sertgöz, fırtınanın aniden etkili olduğunu söyledi. Sertgöz, "Acayip bir fırtına çıktı. Sera naylonları havada uçuşuyordu. Kendimizi zor kurtardık, Allah'tan geldi. Diyecek bir şeyimiz yok. Yaklaşık 3 dönümde bulunan cam seramız zarar gördü. Bunların tamiri maddi güçle yapılacak bir şey. Bu afet gören yerlerin mahsullerini kış günü olduğu için yaptıracak gücümüz yok ve maliyet de büyük. Patlıcanlar da zayi olacak. Kış gününde bir usta bulmak da zor. Bizlerin bu durumunu görerek yetkililerin bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Meteoroloji yetkilileri yağmurun yarına kadar aralıklarla sağanak halinde etkili olacağını açıkladı.

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