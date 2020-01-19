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Alanya'da Ruslar denize girdi
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik Ruslar, yağışlı havaya rağmen denize girdi.
GENEL 19.01.2020, 18:15 19.01.2020, 18:43
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik Ruslar, yağışlı havaya rağmen denize girdi.
Alanya'da iki gündür etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, bugün itibarıyla az da olsa etkisini yitirdi. İlçe merkezinde gün içerisinde yağış aralıklarla devam etti. İlçede hava sıcaklığı 14 derece hissedildi. İlçede yerleşik yaşayan Ruslar, denize girerek yüzdü.
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