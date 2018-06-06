Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla sahiller turistlere kaldı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece...

Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Ramazan ayı dolayısıyla sahiller turistlere kaldı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede plajlar doldu. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı tatilciler serinlemek için soluğu ilçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarında aldı.
Ramazan ayı dolayısıyla yerli halkın plajlara gelmemesi nedeniyle sahiller de yabancı tatilcilere kaldı. Sahildeki bazı turistler şezlonglara uzanıp güneşin tadını çıkarırken, bazıları da yüzüp serinledi.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının hafta boyunca artarak devam edeceğini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325