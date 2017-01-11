Alanya'da dev dalgalar restoranı yıktı

Engin ANAK/ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde gece etkili olan şiddetli yağış ve saatteki hızı 100 kilometreyi geçen fırtına, boyu 6 metreyi bulan dalgalar oluşturdu. Dev dalgalar nedeniyle bir restoranın sahil kıyısındaki bölümleri yıkıldı, masa ve sandalyeler başta tüm eşyalar denize uçtu.

Alanya'da dün etkili olan şiddetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre yağış nedeniyle ilçedeki hava sıcaklığı 15 dereceye düşerken, rüzgarın hızı ise saatte 106 kilometreye ulaştı. Yağış miktarı metrekareye 44.3 kilo ölçülürken, rüzgar sonrası denizde boyu 6 metreye ulaşan dev dalgalar oluştu. İskele Meydanı'nın sahil kısmında denize sıfır bir restoran dev dalgalar nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

MASA SANDALYE DENİZE DÜŞTÜ

Restoranın büyük bölümünün bulunduğu cam ve plastik örtüyle kapatılmış kıyı şeridine kadar ulaşan dev dalgalar, buradaki camları kırıp, plastik örtüleri parçaladı. İçerideki masa ve sandalye gibi eşyalar dalgalara kapılarak denize düştü. Dalgalar sonrası restoranın büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi.

'ELLE TUTULACAK BİR ŞEY KALMADI'

İşletmenin büyük bölümünün kullanılmaz hale geldiğini belirten işletme müdürü Hasan Yıldırım, dalgaların restorana saat 03.30 sıralarında girmeye başladığını söyledi. Fırtına sonrası oluşan dalgaların şiddetiyle işletmenin su altında kaldığını kaydeden Yıldırım, "İşletmenin tüm camlarını, barını, sandalye ile masalarımızı kırdı ve döktü, bir kısmını da denize aldı. Biz de buradaydık fakat dalgalardan dolayı müdahale edemedik. Dalgalar aniden geldiği için hiçbir şey yapamadık. Sadece uzaklaştık çünkü dalgalar restorana vurduğunda üzerinden aşarak diğer tarafa geçiyordu. Restoranımızda şu an elle tutulacak bir şey kalmadı. İşletmemizin sadece mutfak kısmı zarar görmedi. Geri kalan tüm restoran zarar görmüş durumda. Zararımızı şu an bilemiyoruz" diye konuştu.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri sabahtan itibaren güneşli havanın etkili olduğu ilçede yağışların yarın da devam edeceğini belirtti.

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