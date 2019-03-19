Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz...

Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığın 18 derece, nem oranının yüzde 80 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilenler plaja indi. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.
Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde havanın bulutlu ve yağışlı olabileceğini belirtirken, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yükselerek devam edeceğini kaydetti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328