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Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tatilciler, güneşli havada plajlara gelerek, denize girdi.  Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının...

Alanya'da deniz keyfi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, tatilciler, güneşli havada plajlara gelerek, denize girdi. 
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Damlataş ile Kleopatra plajlarına geldi. Bazı tatilciler, denize girerken, bazıları da şezlonglara uzanarak, güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı.

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