Alageyik dünyada sadece Antalya'da

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, () - DÜNYADA doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde 1966'da 7 olan Alageyik sayısı, 521 hektarlık özel koruma alanında 246'ya yükseldi. Nesli tükenme tehlikesi altında bir tür olan alageyikleri avlamak kesinlikle yasak. Avlamanın cezası ise 32 bin 500 TL para ve 2 yıldan 5 yıla kadar da hapis cezası.

Anadolu topraklarına özgü endemik bir tür olan alageyiğin, dünyada doğal popülasyonunun devam ettiği tek yer Antalya'nın Düzlerçamı bölgesi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü bünyesinde, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılması için yaklaşık yarım asırdır süren bir proje bulunuyor. Bu kapsamda Antalya kent merkezine çok yakın bir alanda olan Düzlerçamı ormanlık alanında alageyikler için 430 hektarı tel örgüyle çevrilmiş toplam 521 hektarlık alanda 'Alageyik Üretim İstasyonu' oluşturuldu.

NESLİ TEHDİT ALTINDA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk ile birlikte bu alanı ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Alageyiğin anavatanının Anadolu olduğunu belirten Vali Karaloğlu, endemik ve nesli tükenme tehlikesi altındaki bir tür olan alageyiklerin korunması için 1970'li yıllardan itibaren bölgenin koruma altına alındığını ve toplamda 246'ya yakın alageyiğin tespit edildiğini söyledi. Vali Karaloğlu, buradan Anadolu'nun diğer yörelerine de alageyik götürülerek, doğal ortama bırakıldığı ve alageyiğin anavatanı olan Anadolu coğrafyasında yayılmasına vesile olunduğunu da açıkladı.

AVLANMASI KESİNLİKLE YASAK

Alageyiklerin Antalya'nın en sembol hayvanlarından biri olduğuna değinen Vali Karaloğlu, “Çünkü son doğal ortamda görüldüğü yer Antalya ve çok sevimli hayvanlar. Avlanması kesinlikle yasak, çünkü endemik bir tür. Ama maalesef kaçak avlanmalar da tespit ediliyor ve gerekli yasal ve cezai işlemler yapılıyor. Bu hayvanların özellikle endemik, nesli tükenme tehlikesi olduğu için avcılarımız lütfen bunlara dokunmasın. Avlamasınlar. Şu anda kesinlikle yasak" dedi.

Bölgede kaçak avcıların alageyik avlarken daha önce yakalandığını belirten Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk ise kaçak avcılara 32 bin 500 TL idari para cezası ve tazminat ile 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası işlemi uygulandığını dile getirdi.

SADECE 7 ALAGEYİK KALMIŞTI

1966 yılında yapılan sayımda Anadolu'da sadece bu bölgede 7 alageyik tespit edilebildiğini belirten Adnan Yılmaztürk, 521 hektar alanda kurulan koruma ve üretme istasyonunda uzun yıllardır yürütülen çalışmalar sonunda, bugün alan içerinde 96, dışındaki bölgede de 150'ye yakın olmak üzere toplam 246 alageyiğe ulaşıldığını söyledi. Bölgenin 24 saat kontrol altında tutulduğu ve 3'lü vardiya sistemiyle görevlilerin bulundurulduğunu kaydeden Yılmaztürk, buradan Aydın ve Muğla illerinde yaban hayatı alanlarına da alageyiklerin gönderildiğini, bu bölgelerde de popülasyonlarının artırılmaya çalışıldığını kaydetti.

BU YIL 10 YAVRU DAHA DOĞDU

Bu yıl bölgede yeni 10 yavru dünyaya geldiğini belirten Yılmaztürk, “Alageyiklerde erkeklerin boynuzu yaba biçimindedir. Boynundan kuyruk kısmına kadar uzanan siyah sırt çizgisi vardır. Karın kısmı açık renklidir. Erkekler boynuzlarını mart-nisan aylarında atar. Haziran- ağustos döneminde çiftleşme dönemine kadar yeni boynuzları oluşur. Dişileri boynuzsuzdur. 0-800 metre rakımlarda, alt tabakası maki olan, tarım alanlarıyla karışık, kızılçam ormanlarını tercih eder. Çiftleşme ekim ayıdır. Boğalar yalak kazıp, kesik kesik böğürerek dişileri yanına çağırır. Haziran ayında tek yavru doğururlar. Çeşitli ot, bitki yaprakları ve olgunlaşmış meyveleri yerler. 12-18 yıl arası yaşarlar. Akdeniz sahilleri anavatanıdır. Düzlerçamı ormanında doğal olarak yayılan tür tamamen koruma altındadır" diye konuştu.

24 SAAT İZLENİYORLAR

Alageyikler için bölgede otlak alan ve meyve ağaçları dikimi yapıldı. Ayrıca 4 bekçi izleme kulesiyle bölgenin hakim noktalarında 360 derece açılı çok sayıda kamera yerleştirildi. Kameralar ve kuleler aracılığıyla yapılan gözlemlerle popülasyon sayımı ve alageyiklerin yaşamı takip ediliyor, hem de hayvanlar kaçak avcılara karşı da korunuyor. Ayrıca fotokapanlarla izlenen alanda bu yıl 40'ın üzerinde yeni kamera sistemi daha kurulacak. Bölgede fotokapanla takip edilen alageyiklerin video görüntüleri de alınıyor. Görüntülere alageyiklerin birbiriyle olan kavgaları da yansıdı.

FOTOĞRAFLI