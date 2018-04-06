'Alaçatı Ot Festivali'nde renkli kortej yürüşü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Alaçatı Ot Festivali' kapsamında yapılan kortej yürüyüşünde, renkli görüntüler ortaya çıktı.

'9'uncu Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci gününde, Alaçatı sokakları hareketlenirken, saat 13.00'te başlayan festival yürüyüşüyle katılımcılar eğlendi. Rengarenk giysileriyle kadınlar ve yöresel kıyafetli erkekler, özel giysili ve ilginç gözlükleriyle 'Salı Bisikletlileri', ot temasının öne çıkarıldığı kortej yürüyüşünde yerlerini aldı. Kortej yürüyüşüne Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, eşi Semra Dalgıç ile Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev de eşi Filiz Alev ile birlikte katıldı. Kortej yürüyüşüne Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ÇEŞTOB Başkanı Veysi Öncel, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan ve çok sayıda kişi katılarak, Çamdibi Bandosu eşliğinde yürüdü.

Kortej yürüyüşü sırasında birçok festival ziyaretçisi de yolun iki tarafına sıralanarak, cep telefonlarının kameraları ve fotoğraf makineleriyle kortej yürüyüşünü görüntüledi. Beldeyken mahalleye dönüştürülen Alaçatı'ın eski belediye binasının karşısında vince bağlanarak, asılan 100 metrekarelik Türk bayrağı ile kortejinin başındaki Atatürk portresi, festivale ve korteje ayrı anlam kattı.

STANTLARI DOLAŞTILAR

1 saatten fazla süren kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ve eşi Semra Dalgıç, Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia ile birlikte Alaçatı sokaklarında kurulan stantları gezdi. Başkan Dalgıç, Başkonsolos Papoulia'ya Alaçatı'nın dağlarında ve ovalarında yetişen otlar, otlar ile yapılan yemekler ve Çeşme limonunun özellikleri hakkında bilgi verdi.

'HARİKA KORTEJ OLDU'

Kortej yürüyüşüyle ilgili açıklama yapan Başkan Dalgıç, "Dokuzuncusunu başlattığımız ot festivalinin bugün kortej yürüyüşü ile ikinci gününe girdik. Bize göre harika bir kortej oldu. Korteje katılan herkes, karnaval havası gibi olması için hazırlıklarını yapmışlardı. Otlarla, oyunlarla, müzikle beraber yürüdük. İnanıyorum ki, çok güzel bir festivalin başlangıcı olmuş oldu" diye konuştu.

'ATMOSFER OLDUKÇA GÜZEL'

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Papoulia da festivale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Alaçatı, bölgenin en güzel yerlerinden birisi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın düzenlemiş olduğu gastronomi ve ot festivali oldukça muhteşem. Festivalin gerçekleşmesini sağlayan başkan ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisi, yılda bir defa organize ettiklerini söylemişti. Ne kadar başarılı bir festival yaptıklarını görüyorum. Atmosfer oldukça güzel. Burada bulunduğum için şahsen çok mutluyum. Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'a daveti için çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ESNAFIMIZ DA İNSANLARIMIZ DA MUTLU'

Alaçatı Ot Festivali kortejine geçen yıl da katılan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ise festivale bu yıl da büyük istekle katıldığını söyledi. Mutlu, "Esnaf teşkilatının başkanı olarak 'Ot Festivali'nde bulunmaktan son derece memnuniyet duyuyorum. 3 gün sürecek festival boyunca esnafın bir yıl boyunca beklediği ve çok büyük ticari alışveriş yaptığı, ekonomik açıdan güçlendiği, hem tanıtım amacıyla hem de ekonomik boyutuyla baktığınız zaman, sadece Alaçatı'da değil, Çeşme'deki 1800'e yakın esnafımızı birebir yakından ilgilendiren bir festival. Festival için gelen insanların büyük bölümü, Çeşme'de, Ildır'da, Çiftlik'te, Dalyan'da da para harcamaktadır. Biz de esnaf boyutuyla baktığımız zaman, hem kentimizin tanıtımı açısından hem insanların mutluluğu açısından bizler de mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın, tezgahına ne koyarsa sattığı, akşam evine keyifle gittiği, insanlarımızın mutlu olduğu bir festival. Bu festivale emeği geçenlere, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'Alaçatı Ot Festivali', Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç'ın vereceği festival yemeği ile devam edecek.

Festivale, yarın sabahtan itibaren yüzlerce tur otobüsüyle binlerce kişinin gelmesi bekleniyor.

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