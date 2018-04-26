Alaçatı'da 'üst limit 75 desibel' kararı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), ()- İZMİR'in turizm cenneti Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'nde geçen yılların en çok tartışılan konularından gürültü kirliliği için bu sezon öncesinde önemli bir adım atıldı. 135 işletmeyi çatısı altında bulunduran Alaçatı Turizm Derneği, yayınladığı deklarasyonla 75 desibel üzerine çıkılmayacağını açıkladı.

Çeşme'nin kalbi, taş evleri ve begonvilli sokaklarıyla yerli yabancı ziyaretçilerin göz bebeği Alaçatı, bu sezon yüksek sese geçit vermeyecek. Alaçatı Turizm Derneği tarafından başlatılan '#alacati75desibel' projesiyle, eğlence ve huzur bir arada sunulacak. The New York Times'ın yeryüzünde görülmesi gereken 10 yer sıralamasında 8. sıraya koyduğu Alaçatı, yaz sezonuna '75 desibel' müzik anlayışıyla damga vuracak. Alaçatı Turizm Derneği tarafından Çeşme Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen '#alacati75desibel' projesiyle, turizm cenneti hem huzurun hem de eğlencenin yine değişmeyen adresi olacak. Projenin kamuoyuna tanıtımı için toplantı yapıldı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Korkut Denizeri, Proje Koordinatörü ve Başkan Yardımcısı Sema Aydın, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Boneval, Mahmut Etkin ile Esra Koçdemir toplantıda projeyi anlattı.

'BURADA MÜZİK YAPARIZ GÜRÜLTÜ DEĞİL'

Dernek Başkanı Denizeri, Türk turizminin gözbebeği Alaçatı'nın sektörde ihmal edilen korumacı turizmin önderi olduğuna dikkat çekerek, "Otellerimizden plajlarımıza, kafelerimizden komşuluk ilişkilerimize kadar Alaçatı, Türk turizminde özlenen tablonun sergilendiği belki de tek yerdir. Alaçatı'da yaşanan tatilin unutulmamasının nedeni de budur" dedi. Başlattıkları projeyle önderlik yaptıklarını söyleyen Denizeri, "Turizm merkezlerinde özellikle de hepimizin ortak yaşam alanı olan sokaklarımıza taşan aşırı ses ve eğlence, gürültü kirliliği yaratıyor. Bu da turizm kalitesinin düşmesine neden oluyor. Alaçatı zaten yüksek sese karşı örnek bir tavır sergiliyor. Belediyemiz başta olmak üzere Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bu konuda da ellerini taşın altına koyarak çalışıyor. Bu projeyle de 135 işletmemiz, Alaçatı'nın ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel üzerinde müzik yayını yapmayacak. Çünkü burası Alaçatı. Burada selam veririz, rahatsızlık değil. Burada müzik yaparız gürültü değil. Burası Alaçatı ve bizler burada keyif çatarız, kaş değil" dedi.

'HUZURLU TATİL HERKESİN HAKKI'

Proje Direktörü Sema Aydın, ses mühendislerine danıştıklarını, 75 desibel ses şiddetinin, titiz çalışmalar sonrası belirlendiğini söyledi. Huzurlu bir tatilin herkesin hakkı olduğunu belirten Aydın, projenin 3 ayağı bulunduğuna dikkat çekti. Aydın, bunlardan ilkinin işletmeleri kapsadığını belirterek, "Derneğimize üye olan 135 işletmeyi, ortak kullanım alanı olan sokaklarda 75 desibel kuralına uymaya davet ediyoruz. Üye olmayan işletmelere yönelik farkındalık yaratmak için uyarıcı nitelikte afiş tasarladık ve sloganımızı 'Mekanın ses getirsin, gürültün değil' olarak belirledik. Diğer işletmeleri de bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

'75 DESİBEL ÜZERİ SAĞLIĞI BOZUYOR'

Çözümün ikinci ayağını Alaçatı sakinleri ile Alaçatı'ya gelen misafirlerin oluşturduğunu söyleyen Aydın, "Yüksek sese karşı hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Çünkü 75 desibel üzeri sese sürekli maruz kalmanın insan sağlığına olumsuz etkileri var. Solunumun hızlanmasına, beyindeki basıncın azalmasına ve kalp atışında değişime neden oluyor. Biz Alaçatı'mıza gelen misafirlerimizin de bu olumsuzlukların bilincinde olmasını istiyoruz" dedi.

'GÜRÜLTÜ YAPAN TEŞHİR EDİLECEK'

Projenin üçüncü ayağını ise olumlu ve olumsuz örneklerin '#alacati75desibel' etiketiyle sosyal medyada teşhir edilmesi olarak planladıklarını ifade eden Aydın, "Toplumsal duyarlılığı artırmak için sloganımıza örnek oluşturacak olumlu ve olumsuz görüntüleri sosyal medya mecralarınızda #alacati75desibel etiketi ile kullanmanızı bekliyoruz. Gece 01.00'den itibaren ise hiçbir mekandan müzik yayının dışarıyla yansımaması kanununa uyulmasını istiyoruz. Mekanlarda müzik yapılmasına karşı değiliz. Yeter ki başkalarını rahatsız etmesin. Alaçatı hepimizin. Burada 60 desibelde sohbet eder, 50 desibelde yağmuru izler, 30 desibelde fısıltı ile sırlarımızı paylaşır, 0 desibel de iç sesimizi dinleriz" dedi.



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