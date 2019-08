Alaçatı Azmağı'nda kuş gözlem parkuru kurulacak

ÇEŞME Belediyesi ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) işbirliğiyle, 100’den fazla kuş türünün sığınağı olan Alaçatı Azmağı’nda bir kuş gözlem parkuru kurulacak. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, ‘Birds of Alaçatı’ kitabı yazarı Serap Yurdaer Erboy ve WWF-Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal, projeyi tanıttı.

Çeşme Belediyesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem teşkil eden Alaçatı Azmağı artık doğa turizmiyle öne çıkacak. Flamingo, karabatak, kara leylek, kaşıkçı gibi türlerin ve üç balıkçıl türünün beslenme alanı; uzunbacak, akça cılıbıt, halkalı cılıbıt, angıt gibi türlerin üreme alanı olan, ötücü kuşların sulak alan bitkilerinin içine yuva yaptığı bölgede bir kuş gözlem parkuru kurulacak.

Hem bölgenin biyolojik çeşitliliğini destekleyen hem de parçası olduğu hidrolojik sistemin bütünlüğünü koruyan Alaçatı Azmağı, aynı zamanda bölge halkının yürüyüş yaptığı, doğayla buluştuğu bir dinlence yeri. WWF-Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı şehirleri dirençli hâle getirme ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele çalışmaları kapsamında gündemine aldığı Alaçatı Azmağı’nın doğa turizmine açılmasıyla, hem doğanın korunması hem de sezon dışında da bölgenin turist çekerek yerel ekonominin kalkınması sağlanacak.

DOĞA TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Alaçatı Azmağı’nda kurulacak kuş gözlem parkuru alanı, düzenlenen etkinlikle basın ve kamuoyuna tanıtıldı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli’nin projeyi tanıttıkları etkinlikte, 'Birds of Alaçatı' kitabının yazarı Serap Yurdaer Erboy Alaçatı’nın kuşları hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, WWF-Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal ise WWF-Türkiye marka elçiliğine bu anlamlı proje ile başlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Belediye Başkanı M. Ekrem Oran konuşmasında, Çeşme Belediyesi’nin doğa turizmi aracılığıyla doğanın korunması ve yerel ekonominin kalkınmasına verdiği önemi vurgulayarak, "Çeşme Belediyesi olarak doğa turizminin yerel kalkınmaya sağlayacağı katkıları önemsiyoruz. Yarımadamızın değerinin doğa turizmi aracılığıyla ön plana çıkmasını hedeflemekteyiz. Alaçatı Azmağı sulak alanının da yer aldığı yarımadamız, barındırdığı 100’den fazla kuş türüyle, halihazırda doğa yürüyüşçüleri, kuş gözlemcileri ve kuş fotoğrafçılarının aktif olarak kullandığı bir rota. Alaçatı Azmağı’nı doğa turizmi meraklıları için bir cazibe noktası haline getireceğine inançla, azmakta başta kuş gözlem turizmi olmak üzere doğa turizminin geliştirilmesi için çalışmalara başladığımızı memnuniyetle duyuruyorum" dedi.

ALAÇATI DOĞA TURİZMİ SAYESİNDE KORUNACAK

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise konuşmasında, turizmin, artık deniz, güneş, otel kavramlarının çok ötesine geçtiğini vurgulayarak doğa turizminin ülke için de özellikle sürdürülebilir gelişme açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Pasinli, "WWF’te doğa turizmini, yaban hayat çevresinde, doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara, yerel halka ekonomik fayda sağlayan turizm olarak tanımlıyoruz. Çevrenin ve kültürün yapısı gereği nadir, kırılgan, olduğu bölgelerde, bu hassasiyetleri gözeten bir hassasiyetle yürütülmesi gereken bir etkinlik doğa turizmi" diye konuştu. Doğa turizminin ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğuna belirten Pasinli, Alaçatı Azmağı sulak alanının da yer aldığı yarımadanın, sulak alanlar açısından önemli bir ekosistem teşkil ettiğine dikkat çekti. Aslı Pasinli ayrıca, etkinliğin Alaçatı Azmağı’nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen pek çok doğaseverin ve kuş gözlemcisinin uğrak yeri olması ve Alaçatı’nın doğa turizmi sayesinde korunması dileklerini dile getirdi.

Pasinli’nin konuşması ardından 'Birds of Alaçatı' kitabının yazarı Serap Yurdaer Erboy, Alaçatı’nın kuşları hakkında bilgi verdi. WWF-Türkiye Marka Elçisi Tuba Ünsal da özellikle yurt dışında dikkatini çeken doğa turizmi ve kuş gözleminin Türkiye için önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekti.

Etkinlik, katılımcılar eşliğinde Alaçatı Azmağı’nda yapılan doğa yürüyüşü ve kuş gözlemiyle son buldu.