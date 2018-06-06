Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 100 kişilik ekiple Alacasu Koyu ve Phaselis'te temizlik yapıldı.

Kemer Belediyesi ile Kemer Turistik Otelciler Birliği'nin (KETOB) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Kemer'in eşsiz güzellikteki Alacasu (Cennet) Koyu ve ünlü ören yeri Phaselis'te temizlik yapıldı. 10 otelin ve Kemer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekibe, eldiven ve poşet dağıtıldı.

Alacasu sahilinde cam, pet şişe, metal parçaları, poşet gibi sahil boyunca gelişi güzel çevreye bırakılmış çöplerin temizlendiği etkinlikte biriken çöpler arasından çıkan geri kazanılabilirler ise geri dönüşüme gönderildi. Etkinlikte yaklaşık yarım kamyonet çöp toplandı.

Turizmciler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yapılan etkinlikle ilgili olarak, ilçede en büyük gelir kapısının turizm olduğunu, bunda da en önemli etkenin temiz bir doğa olduğunu vurguladı. Turizmciler, vatandaşı ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin çöplerini doğaya değil çöp kutularına atmaları gerektiğini söyledi.

Etkinlik sonunda katılımcı otellere KETOB tarafından sertifika da dağıtıldı.



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