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Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı

ADANA'da Osman Aslan (54), kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı hoparlörle kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişinin adını söyleyerek kenti dolaştı. İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini...

Alacaklı olduğu kişinin kimliğini pankart yaptırıp aracına astı
ADANA'da Osman Aslan (54), kamyonetinin üzerine pankart asıp, eline aldığı hoparlörle kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kişinin adını söyleyerek kenti dolaştı.
İddiaya göre, peynir ve zeytinyağı satışı yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk babası Osman Aslan, arkadaşı M.K.'ye 13 bin liralık zeytinyağı sattı. Aradan geçen süre içerisinde parasını alamayan Aslan, kredi kartlarını da ödeyemeyince mağdur oldu. 
HOPARLÖR ALIP, DOLAŞTI
Bir yıldan beri parasını alamadığını söyleyen Aslan, kamyonetinin üzerine M.K.'nin kimlik fotoğrafıyla birlikte 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazılı pankart astı. Bununla da yetinmeyen Aslan, eline aldığı hoparlör ile dolandırıldığını duyurdu. Özellikle M.K.'nin oturduğu sokakta gün boyu dolaştığını ve dolandırıldığını anlattığını söyleyen Aslan, "Başka çarem kalmadı. Beni dolandırdı paramı istiyorum, alamıyorum. Emniyet müdürüm, bana yardım edin" dedi. Parasını almak için çok uğraştığını ancak başarılı olamadığını aktaran Aslan, "Annesinin yanına gittim olmadı. Tüm akrabalarına ulaştım, bir sonuç alamadım. Ölürse yine elime hoparlör alıp cenazesinde bağırarak hakkımı helal etmiyorum diyeceğim" diye konuştu.
Üstünde pankart bulunan kamyoneti durduran polisler ise Aslan'ın eylemini sonlandırmasını istedi. Pankartı indiren polisler, Aslan'ın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

FOTOĞRAFLI

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